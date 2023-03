Echtpaar Spronk uit Oldebroek redde leven van Joodse Maud en Rita Peper: ‘Dit heeft Hitler nooit gewild’

indebuurt.nl Op stap in Barcelona ontmoette Lisette haar droomman, nu emigreren ze naar Zwolle

Tijdens een stapavond met vriendinnen op vakantie in Barcelona leerde Lisette Tielbeke (31) een ‘heel leuke Spaanse man’ kennen. “Eerst dacht ik dat de liefde wel over zou waaien als ik terugwas in Nederland, maar dat was niet het geval.” Nadat ze jaren in de Spaanse stad woonde, emigreert ze met Christian (43) én hun dochter naar hometown Zwolle.