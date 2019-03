Eerst wil burgemeester van Oldebroek een ‘pizzagesprek’, daarna volgen de maatregelen

Met buurtbewoners en ondernemers van het winkelcentrum in Wezep ging waarnemend burgemeester Snijder afgelopen maandag al in gesprek. Ook de politie, jongerenwerk, boa en de gemeente zaten aan tafel. Snijder: ,,Ik denk dat er ongeveer veertig buren en ondernemers aanwezig waren. We hebben een heel open gesprek gehad. Zij konden alles wat in hun beleving belemmerend is, op tafel leggen.’’