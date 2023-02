Elburg en Oldebroek mikken op gezamenlijk industrieterrein: ‘Niet weer een pukkel in mooi landbouwgebied’

De reden is simpel, zegt de betrokken wethouder Liesbeth Vos van Oldebroek. ,,De huidige bedrijfsterreinen zijn allemaal vol. Onze lokale bedrijven hebben behoefte aan meer vierkante meters. De zzp’er heeft het goed en is het tuinhuisje ontgroeid.’’

Wachtlijst

Ook in Elburg is geen plek meer op het industrieterrein, waar onlangs nog bedrijfspercelen voor Broeklanden II zijn uitgegeven. ,,Alle beschikbare kavels waren binnen een aantal weken weg. Daar is nu een wachtlijst voor. We hebben aan zo’n vijftien bedrijven nee moeten verkopen.’’

En dus moet er een nieuw terrein komen, volgens de twee gemeenten. Bij voorkeur tegen het Elburgse bedrijfsgebied Broeklanden aan. Het stuk dat de gemeenten voor ogen hebben is onderdeel van de gemeente Oldebroek. Vos: ,,Het is ongeveer twaalf hectare, dat bij het bestaand bedrijventerrein kan aansluiten, zodat je niet weer een pukkel krijgt in een mooi landbouwgebied. Nu moeten we ook landbouwgebied opofferen, maar we bouwen voort op bestaand industrieterrein. Dat gaat versnippering tegen.’’ Bovendien kunnen de investeringen en kennis gedeeld worden, vult Henk Wessel, wethouder van de gemeente Elburg, aan.

Algemeen belang

Daarvoor heeft de gemeente Oldebroek, mits de gemeenteraad ermee instemt, het eerste kooprecht van verschillende landbouwgronden en een boerderij langs het begin van de Zuiderzeestraatweg. De eigenaren zijn op de hoogte gesteld, zegt Vos. ,,We doen dit voor het algemeen belang, maar dat wil niet zeggen dat we het individueel belang veronachtzamen. Als de gemeenteraad van Oldebroek het bekrachtigt, gaan we de gesprekken met hen aan.’’

Op de beoogde twaalf hectare aan grond moeten vooral lokale bedrijven komen. Wessel: ,,Bedrijven die al gevestigd zijn in onze gemeenten en die uitbreidingsruimte nodig hebben. Wanneer het nieuwe bedrijven zijn die te groot zijn, verwijzen we die door naar bijvoorbeeld industrieterrein H2O in Hattemerbroek.’’ Komend jaar wordt onder andere geïnventariseerd waaraan behoefte is bij ondernemers en hoe de verdeling van het gebied tussen de gemeenten gaat zijn.

Inpassing van landschap

Voor hoeveel bedrijven er plek is, is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de vraag van de ondernemer en de grootte van de bedrijven, zegt Wessel. ,,Als je het zorgvuldig wilt doen heb je ook ruimte nodig voor een goede inpassing van het landschap met groenstructuren. Die twaalf hectare is bruto, maar we moeten nog zien wat er netto overblijft.’’

Ook hebben beide wethouders nog geen streefjaartal wanneer het terrein in gebruik moet zijn. ,,In deze bestuursperiode, en we zitten tot 2026, zal het niet operationeel zijn. Zo snel als mogelijk, zo zorgvuldig als het moet, is ons adagium. Liever 2027 en goed, dan 2026 met veel ellende.’’

