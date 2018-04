Elizabeth Visser schrijft 'per ongeluk' boek

Het leven neemt soms vreemde wendingen. Dat weet Elizabeth Visser (20) uit Wezep inmiddels ook als geen ander. Min of meer 'per ongeluk' werd ze ineens schrijfster van een eigen jeugdboek.

Boeken schrijven, dat is niet zo bijzonder meer tegenwoordig. Jan en Alleman brengt tegenwoordig, veelal in eigen beheer, zijn eigen levensverhaal of roman in boekvorm op de markt. Maar een boek dat uitgegeven wordt omdat een professionele uitgeverij het ineens in jou als schrijver ziet zitten, dat is niet iedereen gegeven.

Het overkomt Elizabeth Visser, studente Internationale Betrekkingen in Groningen, wel. Als pure hobby-schrijfster schreef zij voor zichzelf al jarenlang verhalen, zonder daarmee direct een toekomst als schrijfster te ambiëren. Totdat een vriendin haar overhaalde ('zij wilde niet alleen meedoen aan een schrijfwedstrijd van Van Dale') een paar jaar geleden ook een verhaal in te sturen.

Vertellen

,,En toen won ik die wedstrijd'', zegt Visser nog altijd verbaasd. ,,Het was een dag voordat ik zeventien werd. Later mocht ik in Amsterdam over mijn inzending vertellen en daar kwam ik in contact met uitgeverij Kok uit Utrecht. Mijn ouders spoorden mij aan wat verhalen naar de uitgever te sturen. Nou ja verhalen, meer samenvattingen van plots die ik nog niet eens had geschreven.''

Visser werd vervolgens uitgenodigd om van het verhaalidee onder de werktitel 'Twee volken' een boek te schrijven. Ze werd er zelfs bij begeleid door redacteuren en correctors van de uitgeverij. Het resulteerde in het boek 'De macht van het Wonderwoud', zoals het sinds deze week in de boekwinkels ligt. Een boek voor kinderen vanaf pakweg tien jaar oud. Een spannend, fictief verhaal over twee personen van strijdende volkeren, die gedwongen worden om samen te werken om een gevaar dat de wereld anders zal verwoesten, te bezweren.

Vader

Haar voorliefde voor schrijven kreeg Visser van haar vader mee. ,,Ik woonde tot mijn vijftiende jaar met mijn ouders in Thailand. Ze werkten daar als zendelingen. In de lange autoritten door het land, vertelde mijn vader onderweg altijd zelfverzonnen sprookjes. Vanaf mijn tiende begon ik zelf ook zulke verhaaltjes te schrijven.''

Een grote inspiratiebron voor verhalen was haar eigen opvoeding. ,,Doordat ik lang in Thailand heb gewoond en daarna vanaf mijn vijftiende eerst bij mijn opa en oma in Elburg en daarna met mijn ouders in Wezep, ben ik zelf ook een kind van verschillende culturen. Dat is terug te lezen in mijn boek, over twee mensen van verschillende culturen.''

Meer boeken

Haar kinderboek wordt volgende maand officieel gepresenteerd in een boekhandel, maar is nu al te koop in boekwinkels en op internet. Of er meer boeken van haar hand volgen, weet Visser niet. ,,De uitgever heeft wel al gevraagd of ik een vervolg op dit boek wil schrijven. Zelf ga ik liever met een ander verhaalidee aan de slag voor een nieuw boek. Ik kijk wel even aan hoe het verder gaat.''