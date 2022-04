Energieslurper van weleer is nu ineens populair door hoge gasprijs: ‘Koud? Neem een airco!’

We schrijven zomer vorig jaar. Terwijl de zon ongenadig het dak van de woning van Erwin en Marlies Boschman in Wezep geselt, is een installateur druk bezig met de aanleg van een airco. Met de klimaatverandering en de almaar stijgende zomertemperaturen geen slechte investering, zo denkt het echtpaar. Zo houden ze lijf en leden lekker koel.

,,In eerste instantie wilden we er alleen eentje op de bovenverdieping, in de kamer van mijn zoontje’’, zegt Erwin. ,,Daar wordt het ’s zomers altijd het snelst heet. Maar omdat we korting konden krijgen op een tweede, hebben we die ook maar meteen aangeschaft en in de woonkamer geplaatst.’’