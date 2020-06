Erepenning van Oldebroek en een half miljoen euro; nu echt een streep onder Toer de Dellen

Treinbe­schie­ting in Hattemer­broek voor allereer­ste keer herdacht: ‘Deze prachtige plek herbergt veel leed’

20 juni Naast de spoorlijn aan de Oude Kerkweg in Hattemerbroek is vanochtend stilgestaan bij de aanval op personentrein 1504, die precies 76 jaar geleden aan zeven mensen het leven kostte. Het was de allereerste keer dat de treinbeschieting werd herdacht. Een handvol nabestaanden was aanwezig bij de plechtigheid. ,,Heel bijzonder om hier vandaag te zijn.’’