Ex-vriendin Holleeder eist verbod op boek misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink

Onnodig kwetsend

Korterink, woonachtig in de omgeving van Zwolle, gaf in april aan de Stentor een interview over zijn 46-jarige loopbaan als misdaadjournalist. Hij sprak daarbij ook over zijn boek. ,,Er zijn meer mensen met boeken over hem bezig, maar ik heb hem en de mensen gesproken die dicht bij hem stonden en voor hem werkten en weten hoe het wereldje in elkaar zit. Mijn benadering is daardoor wat anders dan anderen’’, zei hij er destijds over.