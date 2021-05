Extra verkeer door supermarkt aan de Stationsweg in Wezep óók zorg van gemeente: 'dat heeft ongewenste effecten’

Noodlij­dend zwembad in Wezep krijgt voor bijna een ton aan zonnepane­len op het dak

30 april Het dak van zwembad De Veldkamp in Wezep is in beeld om voor 90.000 euro aan zonnepanelen op te leggen. Hoe slim is dat, aangezien het voortbestaan van het bad ter discussie staat? Heel slim, vindt wethouder Bob Bergkamp van Oldebroek. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de zwemvoorziening behouden blijft. En hij ziet in dit dak de laatste kans om zonnepanelen op een gemeentelijke gebouw te plaatsen.