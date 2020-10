Failliete bouwer van woonwijkje Zeuven Heuvels in Wezep heeft bijna 1,3 miljoen schuld

Interactieve kaart Van oranje naar wit: in half jaar ruim duizend nieuwe lampen langs A28 tussen Wezep en Zwolle

24 september Het is voer voor cijferfetisjisten, de onderhoudsbeurt aan de A28 tussen Wezep en Zwolle. In zes maanden tijd worden 76 camera’s, 186 matrixborden en 1150 lampen vervangen. Dat laatste valt het meest op. Want in een nacht verandert het licht van oranje in wit.