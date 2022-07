Fietser (55) uit Oldebroek overleden na aanrijding met busje op kruising

Omstreden informa­teur gooit extra olie op het vuur in Oldebroek: ‘Zet de verhoudin­gen onnodig op scherp’

Reinier Mulder wacht een hete donderdagavond in het gemeentehuis van Oldebroek. Terwijl er al een motie van wantrouwen tegen de informateur was aangekondigd, gooide hij via Twitter nog meer olie op het vuur. Een bericht van de Zwollenaar schoot een aantal politici compleet in het verkeerde keelgat.

2 juni