File door kettingbotsing op A28 neemt af

Campagne Oldebroek: 'Luister écht naar jongeren'

11 september De gemeente Oldebroek begint maandag met een campagne die ertoe moet leiden dat er beter naar jongeren wordt geluisterd. Jongeren in de gemeente Oldebroek praten niet over hun zorgen en problemen. En als ze dat wel doen, wordt er niet écht naar ze geluisterd. Vervolgens vluchten ze in drank- en/of drugsgebruik, of gebruiken ze gamen als vluchtmiddel.