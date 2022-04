Gamemonsters komen tot leven door de penseelstreken van Daan (30) uit Oldebroek

Een tikfout maakt iedereen wel eens, ook in Oldebroek, nou n?

Blij zijn ze er niet mee, bij het het CDA in Oldebroek. In de advertentie met de top 4 van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van volgende week staat een letter die er niet in thuishoort. Maar ze doen er ook niet moeilijk over. Wat extra aandacht kan geen kwaad toch. ,,Dat hebben jullie zeker expres gedaan?’’

12 maart