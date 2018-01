Geen reden tot aanpak van geluidshinder A28 bij Wezep

Ondanks dat er veel klachten zijn over met name de geluidsoverlast, voldoet de snelweg A28 bij Wezep momenteel aan alle landelijke eisen en normen die zijn gesteld.

Wegbeheerder Rijkswaterstaat is dan ook geen plannen om maatregelen te nemen om bijvoorbeeld het lawaai tegen te gaan of de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat liet Hilko Kosterman namens de organisatie woensdagavond weten tijdens een raadsgesprek over de A28.

A28 moet stiller!

Momenteel spelen er meerdere dingen in en rond Wezep die te maken hebben met de snelweg A28, waarover de betrokken partijen gisteravond met elkaar over in gesprek gingen. Zo zijn er vergevorderde plannen voor de aanleg van een nieuwe aan- en afrit in de omgeving van bedrijventerrein H2O. Het is reden voor het comité 'A28 moet stiller!' om weer in actie te komen.

Henri van het Ende opteert namens de organisatie tijdens het raadsgesprek onder meer voor de aanleg van een geluidswal langs een groot gedeelte van Wezep en de verlaging van de maximumsnelheid. Volgens Kosterman levert dit echter weinig resultaat op. ,,Zelfs als de snelheid van 130 naar 100 kilometer per uur teruggaat, is er geen hoorbaar verschil”, weet hij.

Overleg