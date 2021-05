Geen woningen, maar supermarkt met parkeergarage op Welkoop-locatie in Wezep: buurt stomverbaasd en verrast

Een zonnepark in De Soppe? Buurtschap gruwelt alleen al bij de gedachte: ‘Dit is zo’n mooi stukje Wezep’

17 mei Ze willen er met gestrekt been in, waarschuwt Masja Vaessen. Mede namens een aantal buren van buurtschap De Soppe in Wezep maakt ze duidelijk dat zij een zonnepark van ruim 5000 panelen in hun ‘achtertuin’ niet ziet zitten. ‘Dit oude stukje Wezep dient behouden te blijven.’ Eigenaar en plaatselijke autohandelaar Jerry Klaaysen heeft begrip voor die houding. Maar ja: ‘Mijn pensioen komt eraan.’