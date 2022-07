Gemeente Oldebroek sluit jaarrekening 2021 positief af

2021 was een hectisch jaar dat in het teken stond van corona. Daarbij had de gemeente te maken met maatregelen die van invloed waren op samenleving, gemeente en financiële situatie.

In de jaarrekening staat beschreven hoeveel geld er in 2021 binnenkwam en waar het geld van de gemeente Oldebroek aan uitgegeven is. Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad.

Weer op gang

Ben Engberts, wethouder financiën: ,,Door het loslaten van de coronamaatregelen in het begin van 2021 zijn de sociale contacten toen gelukkig weer toegenomen. Het maatschappelijke en economische leven kwam zo goed en kwaad als dat ging weer op gang. Er is, net als in 2020, veel geld ter ondersteuning uitgegeven vanuit de coronareserve. Helaas namen de besmettingen in de maand oktober weer toe en volgden voor het einde van het jaar nieuwe en harde coronamaatregelen, waarmee corona in totaal een grote invloed heeft gehad op onze samenleving in het jaar 2021.”

Het college legt de jaarrekening met accountantsverklaring aan de gemeenteraad voor. Donderdag wordt de jaarrekening behandeld door de raad, die uiteindelijk bepaalt of deze akkoord is.

De definitieve jaarrekening is na publicatie te vinden op de website oldebroek.nl/financien.