Gemeente Oldebroek start met de actieve bestrijding van eikenprocessierups

MET VIDEO Fanfare­korps Irene Hasselt met nieuwe dirigent (uit Oldebroek) naar ‘de Olympische Spelen van de blaasmu­ziek’

Eigenlijk had Harry Hollander zijn dirigeerstok al aan de bekende wilgen gehangen. Tot er vanuit Hasselt een telefoontje naar Oldebroek ging. Of Hollander niet muzikaal leider van christelijk fanfarekorps Irene wilde worden? Op het juiste moment, want hij zat net in een fase dat hij het dirigeren toch wel erg begon te missen.

12 mei