Gemeenten stoeien over toekomst milieustraten

Het is nog maar zeer de vraag of Oldebroek buurgemeente Hattem uit de brand kan helpen met een gezamenlijke milieustraat. ,,Voorwaarde daarbij is dat het geen extra kosten oplevert voor onze inwoners’’, reageert de gemeente Oldebroek schriftelijk op vragen van de Stentor.

De Hattemer wethouder Auke Schipper heeft contact gehad met zijn collega Bob Bergkamp van Oldebroek over de mogelijkheid een nieuw afvalbrengstation te vestigen op of bij het bedrijventerrein H2O. Dat bevestigt de gemeente Oldebroek.

De milieustraat in Hattem zelf, aan de Hilsdijk, sluit in januari 2020 en ook de toekomst van de nabije milieustraat van Van Werven aan de Middeldijk in Hattemerbroek staat op losse schroeven vanwege de verplaatsing van het recyclingbedrijf naar bedrijventerrein H2O.

Grof tuinafval

Dat heeft grote gevolgen voor de inwoners van Hattem. Zij moeten vanaf 1 januari met hun grof huishoudelijk afval naar de locatie van de Rova in Zwolle-Noord of naar Lagemaat in Heerde.

Wethouder Schipper zei eerder in deze krant dat het wel mogelijk blijft grof tuinafval in te leveren, dat kan vanaf het nieuwe jaar op de gemeentewerf aan de Kerkhofdijk

De woordvoerder van de gemeente Oldebroek schrijft in een reactie op vragen van de Stentor dat over dit onderwerp ook al iets staat in het raadsvoorstel om samen met Nunspeet en Elburg een gezamenlijk grondstoffenstation (milieubrengstation, red.) te realiseren in Elburg. Als de gemeente Hattem een grondstoffenstation wil realiseren op Bedrijvenpark H2O, wil Oldebroek onderzoeken of en hoe de buurgemeente daarin wil participeren. ,,Voorwaarde daarbij is dat het geen extra kosten oplevert voor onze inwoners.’’

Praktisch

Een innamepunt op H2O kan voor Oldebroek ook praktisch zijn omdat daarmee de inwoners van Wezep en Hattemerbroek een locatie dichterbij huis krijgen om hun grof vuil aan te bieden naast de plannen voor de milieustraat in Elburg

Het plan voor de milieustraat in Elburg is door zowel Elburg als Oldebroek al goedgekeurd. Alleen de gemeenteraad van Nunspeet heeft nog geen akkoord gegeven.

Vragen

Dat heeft niets te maken met de ontwikkelingen in Hattem en Wezep, meldt Wob Meijering van de afdeling communicatie van Nunspeet. ,,Er zijn nog wat vragen die beantwoord moeten worden en we willen ook nog wat berekeningen maken. We streven ernaar om dat in november te doen.’’