Van Riek tot Vork smakelijk onderdeel van HanzeFest Kampen: streekge­rech­ten proeven aan de IJsselkade

Langs de IJsselkade in Kampen staat op zaterdag 26 augustus een lange tafel waar bezoekers kunnen aanschuiven om te proeven en te luisteren. Het straatdiner maakt onderdeel uit van HanzeFest-programma en volgt het concept van Van Riek tot Vork, dat vorige zomer in Zwolle een succes was.