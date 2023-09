Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oldebroek vandaag

Ondanks Tita Tovenaar-achtige taferelen bij opgerold drugslab Wezep gaat verdachte (voorlopig) vrijuit

,,Wat weet mijn cliënt er nou van? Hij is tenslotte geen Tita Tovenaar.’’ Een bijzonder pleidooi maandag in de rechtbank van Zutphen. De opmerking lijkt zijn doel niet te hebben gemist. Want een van de twee verdachten in de zaak van het drugslab in Wezep wordt dinsdag op vrije voeten gesteld. Althans, voorlopig.