Op deze prachtige Veluwse route rijdt zoveel verkeer dat de weg een ‘piekbelas­ter’ is: ‘Absurd, toch?’

Drukte. Snelheid. Stikstof. De argumenten om deze prachtige bosroute tussen Vierhouten en Emst aan te pakken stapelen zich op. Maar aanwonenden van de Gortelseweg blijven op verzet stuiten, met name bij de gemeente Nunspeet. Toch gloort er hoop aan de horizon. ,,Als deze weg een boerenbedrijf was, was het een piekbelaster.’’