In Balans gered en blijft in Hasselt, maar op welke plek is nog niet bekend

De aangekondigde sluiting van In Balans in Hasselt is voorkomen. Vakmensen BV uit Zwolle neemt de sociaal maatschappelijke organisatie over van Stichting WijZ Welzijn, een onderdeel van Dimence. Onzeker is nog op welke plek in Hasselt In Balans verder gaat.