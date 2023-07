Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oldebroek vandaag

Vakantie! Met een glimlach verwelko­men de 700 bewoners van dit dorp 13.000 gasten

Nu de zomervakantie is begonnen, stroomt de Veluwe vol met toeristen uit binnen- en buitenland. De grootste aanwas verwerkt Vierhouten in de gemeente Nunspeet, dat in enkele weken van nog geen 700 inwoners naar 13.000 bewoners gaat. Dat spektakel is dit weekeinde begonnen.