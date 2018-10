Gerjan uit Wezep heeft Nederlands zwaarste pompoen

Je hebt pompoenen en je hebt reuze pompoenen. Gerjan Puttenstein (18 jaar) uit Wezep weet daar alles van. Hij is afgelopen weekend de beste Nederlander geworden bij het Giant Vegetable Championship 2018. Bij de 'Nederlandse pompoenweging en reuze groenten kampioenschap' toonde de Wezeper een pompoen van liefst 510 kilo. Het exemplaar bleek daarmee de zwaarste van heel Nederland. Vijf vragen daarom aan de nieuwbakken ‘Nederlands Kampioen’.

Gerjan, hoe kijk je terug op het weekend?

,,Ik had totaal niet verwacht dat ik de beste Nederlander zou worden. Ik dacht dat mijn pompoen veel minder zwaar zou zijn, zo’n 400 kilo. Maar er zat meer vruchtvlees in dan verwacht. Daardoor eindigde ik op de zesde plek en was ik van de Nederlandse deelnemers de beste. Ik heb daarom een cheque van duizend euro gewonnen.”

Wat ga je doen met dat geld?

,,Met dat geld ga ik op zoek naar een tunnel. Dat is een soort broeikas, waarmee je de temperatuur en regen meer onder controle hebt tijdens de groei van de pompoenen. Daarmee hoop ik natuurlijk volgend jaar weer mee te kunnen doen.”

Je wilt je titel dus gaan verdedigen?

,,Dat is wel de bedoeling, ja! Die tunnel zou dan zeker een meerwaarde kunnen hebben. Zonder tunnel is 600 kilo wel het maximale voor een exemplaar, maar met kan de pompoen nog een stuk groter worden. Ik kweek inmiddels al jaren pompoenen en telkens worden ze groter, dat is natuurlijk mooi om te zien.”

Hoe heb je dat met het vervoer van de pompoen gedaan?

,,Het evenement wordt jaarlijks gehouden bij de Botanische Tuinen in Utrecht. Mijn pompoen is middels een shovel, van onszelf, op een aanhanger gezet en zo richting Utrecht vervoerd.

Hoe komt het dat jouw pompoen ze groot is?