Gerjo houdt zijn poot stijf: ondanks dreigende boetes strijdt hij verder tegen mondkapjesplicht in zijn kringloopwinkel in Wezep

Veluwse woningzoe­ken­den steeds verder in de knel: ‘Jongeren ontvluch­ten de regio’

29 maart De huizenprijzen op de Noordwest-Veluwe blijven stijgen en het woningaanbod wordt steeds schaarser. Met name starters zijn de dupe. Die keren de regio daarom de rug toe en zoeken hun heil in de polder. ,,Dat is enorm zorgwekkend.’’