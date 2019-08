Gerrit (78) uit Oosterwolde begint maandag aan nieuwe baan. Omdat hij dat leuk vindt

Als maandag om 07.00 uur de wekker gaat, weet Van den Berg wat hem te doen staat. Zeven kinderen uit Oldebroek en Wezep brengt hij naar hun school in Zwolle en 's middags weer thuis. Afgelopen week is hij de gezinnen al langs gegaan om kennis te maken. Hij rijdt het hele jaar door, vijf keer per week. ,,Zo'n drie uurtjes per dag en ik heb aangegeven liever geen kinderen in een rolstoel te vervoeren. Dat is zwaar. Op mijn leeftijd moet ik grenzen stellen.”