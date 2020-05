Gesprongen waterleiding in Oldebroek: straat blank, woningen zitten zonder water

oproep Iconisch horecabe­drijf De Haas in Elburg na 53 jaar failliet door corona: ‘Heel triest dat het zo gaat’

29 mei Het zong al weken door de historische binnenstad van Elburg, maar nu is het echt een feit. De familie Vos heeft vrijdag het faillissement aangevraagd van Restaurant De Haas. Het bedrijf waar elke Elburger wel eens een biertje of een kop koffie dronk en waar de wijde regio kwam voor bruiloften en partijen. ,,We hebben met z’n allen een potje zitten janken.’’