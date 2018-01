Gewonde en flinke schade bij ongeluk op Zuiderzeestraatweg

Even paniek om vermiste peuter op vakantiepark in Oldebroek

13 december Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen, maar er was toch zeker even sprake van paniek. Vanmorgen vroeg werd op Landal Landgoed ’t Loo in Oldebroek een 2-jarig meisje vermist. In een roze pyjama was ze even spoorloos op het koude winterse vakantiepark. De politie zette een helikopter in bij de zoektocht en ook werd een Burgernetactie opgezet om de ondernemende peuter te vinden.