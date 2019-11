Groen licht voor windmolens Hattemerbroek, Raad van State keurt plan alsnog goed

Wethouder Ermelo blijft optimis­tisch ondanks vol stroomnet­werk: ‘We gaan te snel’

24 november Ja, het is teleurstellend en zorgelijk dat het zonnepark bij de Aalbertshoeve voorlopig niet door kan gaan vanwege een overvol stroomnet, vindt de Ermelose wethouder Leo van der Velden. Maar hij ziet ook lichtpuntjes: ,,Het is wel het gevolg van het feit dat er in Ermelo veel gebeurt. We gaan blijkbaar zelfs te snel.’’