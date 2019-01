Grote groepen hangjongeren verstoren winkelend publiek in Wezep

De overlast van hangjongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in het Wezepse winkelcentrum neemt steeds grotere vormen aan, schrijft het CDA in een persbericht. De groep jongeren wordt ook steeds groter, soms zijn er wel 50 personen aanwezig. Klanten durven in de avonduren niet meer naar het winkelcentrum te komen. Op zich is er geen sprake van vernielingen, maar met name van (geluids)overlast. Ze maken veel rotzooi door het achterlaten van blikjes, kapotte flessen en kauwgom op de gronden er is sprake van radio lawaai. Soms ontstaan er tussen de jongeren scheldpartijen, die uitmonden in vechtpartijtjes. Wanneer de winkeliers de groep aanspreken, is er respectloos commentaar met grof woordgebruik. Een ondernemer is de overlast zo zat dat hij voorstelt om een beveiligingsbedrijf in de arm te nemen, aldus het CDA. Volgens Robert Bourquin, voorzitter van de ondernemersvereniging Wezep/Hattemerbroek is het nog lang niet zo ver.