Grote verslagenheid in Oldebroek na dodelijk ongeval Classic Demo Race

De verslagenheid is groot in Oldebroek en 't Loo, nadat zaterdagmiddag bij de jaarlijkse Demo Classic Oldebroek een 58-jarige motorrijder uit de Limburgse gemeente Maasgouw om het leven is gekomen. Direct na het ongeval zijn de activiteiten stilgelegd. De dag die zo feestelijk begon vanwege het vijftigjarig bestaan van Stichting Circuit Oldebroek (SCO) is met een zwarte rand geëindigd.

Het slachtoffer deed mee in de klasse 500cc en raakte in een flauwe bocht door nog onbekende oorzaak van de weg. Hij belandde vervolgens in een hekwerk met prikkeldraad en liep hoofdletsel op. Reanimatie mocht niet meer baten.

Aangeslagen

SCO-voorzitter Henri Bekenkamp uit Oldebroek is aangeslagen. ,,Het had zo'n mooie dag moeten worden..." Hij wil verder weinig zeggen, omdat onderling is afgesproken dat het organiserende Classic Racing Team de pers te woord staat. Diens voorzitter Corné Caron weet dat het ongeval van zaterdagmiddag grote impact heeft op de liefhebbers van klassieke motoren. ,,We kennen elkaar lang en goed. Het wereldje is maar klein. De verslagenheid is groot. Niet alleen onder de deelnemers. Ook de vrijwilligers zijn terneergeslagen." Over het stilleggen van de activiteiten na het ongeval bestond geen twijfel, zegt de voorzitter van CRT. ,,Dat hadden we ook gedaan als het een ongeval was geweest met een minder slechte afloop. Maar vanmiddag stond niemands hoofd nog naar rijden, dat zult u begrijpen."

Hij kan zich een vergelijkbaar ongeval met dodelijke afloop niet herinneren. ,,Wij rijden geen snelheidsraces, het zijn demonstraties. Wie het regelmatigst zijn rondjes rijdt is de winnaar. Ook als je als laatste over de streep komt kun je winnen, als de rondetijden maar vlak zijn. Onze rijders halen niet het maximale uit hun motoren, maar laten we eerlijk zijn, het is ook geen parade rijden."

Circuit in orde

De 58-jarige motorrijder kwam in een bocht ten val waar vrijwel geen publiek stond. Caron kan dan ook niet zeggen hoe het kan dat de man onderuit ging. Wel benadrukt hij dat het circuit in Oldebroek aan alle eisen voldoet. ,,Die eisen zijn de laatste jaren, zeker na het incident in Haaksbergen steeds strenger geworden. Het circuit is technisch in orde."