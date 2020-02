Haar huis in Wezep brandde af, maar haar olympische medailles werden gered: hoe gaat het een jaar later met Monique Knol?

Oldebroek geeft bestrij­dings­mid­del Xentari voordeel van de twijfel om jeukrups aan te pakken

30 januari Wel of niet giftig? Schadelijk of ongevaarlijk? In Oldebroek zijn ze zich maar al te goed bewust van de diverse meningen over het bestrijdingsmiddel Xentari. Een meerderheid van de raadsleden geeft het goedje toch het voordeel van de twijfel. En dus spuit de gemeente nog dit jaar de bomen er mee in om de eikenprocessierups te lijf te gaan.