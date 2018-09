Hamu Automaterialen en Wecovi kopen kavel op Bedrijvenpark H2O

Hamu Automaterialen en Wecovi verhuizen hun bedrijfsvoering naar bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek. Hamu Automaterialen is nu nog in Epe gevestigd, Wecovi in Zwolle.

HaAmu Automaterialen koopt een kavel van 7600 vierkante meter op bedrijvenpark H2O. Het bedrijf verplaatst daarmee haar vestiging Epe naar de Rendementstraat in Hattemerbroek. Wecovi komt op een zichtlocatie langs de A28 van 12.000 vierkante meter.

Hans Mulder richtte ruim 25 jaar geleden Hamu Automaterialen op. Het bedrijf richt zich op de verkoop van automaterialen aan garagebedrijven op de Veluwe en omstreken. Hamu Automaterialen groeide naar eigen zeggen de afgelopen jaren fors. Enerzijds door meer klanten aan zich te binden, anderzijds door overnames.

Afrit

In totaal werken er zo’n 110 mensen fulltime voor Hamu, vanuit negen vestigingen. Het nieuw te bouwen pand in Hattemerbroek komt te liggen aan de A28, bij het huidige viaduct Voskuilerdijk. Dat is vlakbij de plek waar de nieuwe afrit zou moeten worden gerealiseerd.

,,Met onze route-auto’s leveren wij acht keer per dag aan veel garagebedrijven in de regio", zegt Mulder. ,,De prima ligging en bereikbaarheid waren voor ons doorslaggevend bij de keuze voor H2O." Begin volgend jaar wordt met de bouw van het pand begonnen.

Wecovi

Ook Wecovi begint volgend jaar met de bouw en verwacht in 2020 te verhuizen. Het familiebedrijf Wecovi is in 21 jaar uit haar jasje op het Zwolse bedrijventerrein Marslanden gegroeid. Eigenaar Hans Paul Visscher: ,,Tot nu toe hebben we dat kunnen opvangen door efficiënter en slimmer te werken, maar we hebben onze grens nu bereikt."

Visscher vervolgt: ,,Zeker met de groei die we voorzien, zal de huidige locatie niet meer voldoen. Op Bedrijvenpark H2O moeten we logistiek gezien de komende tien jaar uit de voeten kunnen. We hebben daarbij ook nog een toekomstige logistieke uitbreidingsmogelijkheid van 1.500 vierkante meter."