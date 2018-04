Harm Westerbroek (SGP) niet meer beschikbaar als wethouder

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart zijn ook in Oldebroek de verkenningen voor de coalitie in volle gang. De SGP is in principe beschikbaar als coalitiepartner, maar dan niet met Westerbroek.

Harm Westerbroek (65) is al vanaf 1994 actief in de politiek. Hiervan diende hij drie termijnen als wethouder, waarvan twee termijnen in Nunspeet en de laatste vier jaar in Oldebroek. ,,Ik heb in Oldebroek vier hele mooie jaren als wethouder gehad. Nu wordt het tijd voor andere zaken in het leven.”