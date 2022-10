Harriët Bos uit Oldebroek is blij met haar rol als buddy voor Oekraïners: ‘Kleine moeite, groot gebaar’

Met nieuwe geldautoma­ten is Wezep niet langer verstoken van contanten: ‘Moest op de fiets naar Hattem’

Flappentappen is steeds minder vanzelfsprekend, maar niet in Wezep. Het weghalen van het enige openbare geldautomaat in het dorp stuitte dan ook op flinke tegenstand. Leverancier Geldmaat heeft nu twee nieuwe apparaten teruggeplaatst. ,,Het was heel knullig.”

8 oktober