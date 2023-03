Harry uit Oosterwolde wil ‘groene woestijn’ omtoveren tot insectenwalhalla

Vooral in Gelderland weinig anonieme meldingen over criminali­teit: ‘En dat is echt zonde’

Het aantal meldingen over criminaliteit bij Meld Misdaad Anoniem daalt hard nu de coronamaatregelen voorbij zijn. Vooral in Gelderland worden relatief weinig tips over duistere zaken anoniem doorgespeeld. ,,Mensen zijn nu weer te snel afgeleid en laten het melden dan zitten. Dat is echt zonde”, zegt Marc Janssen van de meldlijn.