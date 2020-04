Hartverwarmend: Na roddel en achterklap wordt Bakker Kroese in Wezep bedolven onder steunbetuigingen

Tulpen­vrouw­tjes uit Wapenveld fleuren de dagen op in 'nare tijd’

7 april Tulpen in overvloed, maar de export ligt op zijn gat. Met dat gegeven bedachten Geke Kegelaar (62) en Jolanda Godvliet (25) uit Wapenveld een plan. Weggeven is beter dan weggooien. En dus kopen moeder en dochter bossen bloemen in om vervolgens naar diverse organisaties te brengen. ,,Even iets leuks in deze nare tijd.”