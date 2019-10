Haseloop-Amsing heeft dubbel gevoel bij installatie als nieuwe burgemeester Oldebroek

Oldebroek heeft ruim een jaar na het afscheid van Adriaan Hoogendoorn weer een burgemeester voor lange tijd. Tanja-Haseloop-Amsing is donderdagmiddag geïnstalleerd. Ze werd op de gemeentegrens bij Hattemerbroek opgewacht door onder anderen de wethouders, om per koets haar weg naar het gemeentekantoor te vervolgen. Het was, vanwege het dodelijke ongeval van de 5-jarige Mees uit Oldebroek, een installatie met een zwarte rand.

Pal achter het kombord van de gemeente Oldebroek staan de wethouders met koffie en krentenbrood te wachten op hun nieuwe burgemeester. Ze wordt onthaald met zonneschijn, maar al voor de koffie koud kan worden, begint het te hozen. Het volledige bestuur van Oldebroek zoekt beschutting in buurgemeente Hattem, onder het viaduct A50.

Wat een louter feestelijke dag had moeten zijn, is toch al een dag met een zwarte rand. De avond ervoor hebben Haseloop-Amsing en loco-burgemeester Liesbeth Vos contact gehad over het dodelijke ongeval van de 5-jarige Mees. Beide vrouwen besluiten die avond hun speeches voor de dag erop aan te passen.

Als de regen iets afneemt, stappen Haseloop-Amsing en haar man Rolf in de koets om dwars door de gemeente Oldebroek naar het gemeentekantoor te worden vervoerd. Als ze daar aankomen, schijnt de zon volop. De nieuwe burgemeester wordt opgewacht door een keur aan (ex-)collega’s. Niet alleen Janneke Snijder-Hazelhoff, die hier ruim een jaar heeft waargenomen en nu snel een foto wil maken om op Twitter te plaatsen, ook háár voorganger Adriaan Hoogendoorn is even terug op het oude nest. Hoogendoorn is net vanuit Wezep verhuisd naar Midden-Groningen, waar hij nu het ambt bekleed. Maar ook oud-burgemeester van Leek Berend Hoekstra is aanwezig, net als alle andere ambtsbekleders op de Noord-Veluwe.

Volledig scherm Tanja Haseloop-Amsing, de nieuwe burgemeester van Oldebroek, vervolgde haar weg met man Rold per koets. Links de wethouders. © Henri van der Beek

Burgermoeder

Ze horen even later in de raadzaal hoe commissaris van de Koning John Berends in zijn speech over het tragische ongeluk spreekt. ,,Het treft Oldebroek diep. Voor een burgemeester betekent dat gelijk in een rol komen van burgermoeder. Een schouder om op te rusten, een luisterend oor.’’ Ook loco-burgemeester Liesbeth Vos praat over het verlies van Mees. ,,We denken aan dit gezin en zullen om hen heen blijven staan.’’