Hattem en Oldebroek willen extra aandacht voor ‘Veluwse’ bestseller Oorlogswinter

Hattem en Oldebroek willen de jongeren in hun gemeente (opnieuw) kennis laten maken met het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw. Alle kinderen van 12 en 13 jaar kunnen het boek gratis ophalen, er komt een lespakket en de verfilming wordt op diverse plekken vertoond. Mits er genoeg geld is.

Hattem en Oldebroek kiezen ervoor om het boek Oorlogswinter centraal te stellen in de herdenking van 75 jaar bevrijding. ‘We willen zowel de eigen inwoners als de rest van Nederland (nog beter) laten weten dat het boek en de film Oorlogswinter zich in deze regio afspeelt. En dat Jan Terlouw, de schrijver van het boek, in deze regio is opgegroeid’, stellen de betrokkenen in een voorstel.

In totaal gaat het project 34.000 euro kosten, waarvan de helft van de provincie Gelderland moet komen. En Oldebroek neemt op haar beurt een groter deel voor haar rekening dan Hattem. Het grootste gedeelte van het geld gaat op aan het vertonen van de film Oorlogswinter. Bedoeling is om inwoners, maar ook toeristen met het verhaal in aanraking te brengen door de film te tonen op bijvoorbeeld de Markt in Hattem, bij vakantiepark Landal Landgoed ’t Loo en bij de Prinses Margriet Kazerne van Defensie in Wezep.

Gratis boek

Daarnaast wil de projectgroep een lespakket laten ontwikkelen voor de groepen 8 van de basisscholen in de gemeenten. ‘Het programma is in opzet gelijk voor alle scholen, maar verschilt in detail per kern/plaats. We proberen het programma aan te laten sluiten bij lokale verhalen en op de verhaallijn van Oorlogswinter.’ De jongeren van het voortgezet onderwijs in Wezep kunnen de film bekijken op de kazerne van Defensie in Wezep.

In Hattem is het al een gebruik om de jongeren die betrokken zijn bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding het boek Oorlogswinter cadeau te geven. Vanwege het jubileumjaar willen de twee gemeenten dat in 2020 uitbreiden naar alle jongeren van 12 en 13 jaar in Hattem en Oldebroek.’ De jongeren kunnen het boek afhalen in de bieb, maar de organisatie verwacht dat ze dat lang niet allemaal zullen doen en stelt daarom voor om 150 boeken aan te schaffen.

