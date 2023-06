Hattemerbroek heeft een drijvend zonnepark: ‘Dat het drijft, maakt het extra bijzonder’

met video Angstige momenten in senioren­com­plex Wezep na brand: Limburgse passanten en schilders Kevin en Kor schieten te hulp

Een brandende scootmobiel heeft in een seniorencomplex in Wezep voor de nodige paniek gezorgd. Door de brand ontstond veel rookontwikkeling op de galerij en in de appartementen. Bewoners probeerden met aan elkaar geknoopte lakens hun woning te ontvluchten, maar kregen al snel hulp uit onverwachte hoek.