Heidebrand Oldebroek laait weer op, dinsdag weer schietoefening

UPDATEDe brand op de Oldebroekse Heide is maandag rond het middaguur weer opgelaaid. Het eigen korps van het schietterrein ging de brand te lijf. ,,Het is niet ongebruikelijk dat zo'n grote heidebrand gaat nabranden", zegt Defensiewoordvoerder Raymond Franssen. De brandweer zou sowieso de hele dag bezig zijn met nablussen.

Volgens Franssen is het zeer onwaarschijnlijk dat de brand van zondag is ontstaan als gevolg van een schietoefening. De brandhaard ligt namelijk precies tussen twee doelgebieden in. ,,En daar is in ieder geval de afgelopen zeven jaar niet geschoten." Afgelopen weekeinde is er volgens de woordvoerder überhaupt niet geoefend op het Artillerie Schietkamp (ASK) op de Legerplaats bij Oldebroek.

De oorzaak van de brand werd maandag verder onderzocht, maar dat leidde nog niet tot resultaat. ,,En het is de vraag of we het ooit zullen weten", aldus Franssen. Is het mogelijk dat er zondag onbevoegden op het terrein zijn geweest? ,,Dat kan heel goed zo zijn, het is een heel groot gebied. Het zal allemaal onderzocht worden."

Granaat

De schietoefening die voor maandag gepland stond, ging niet door. Dinsdag wordt er wel weer geoefend, met extra voorzorgsmaatregelen. ,,En op een ander deel van het terrein. Er wordt alleen geoefend met een granaat die eigenlijk geen brand kan veroorzaken, al kunnen we het nooit helemaal uitsluiten. Maar er worden geen rookgranaten en ook geen fosforgranaten gebruikt." Het gaat dan om de 81mm brisantgranaat, die bedoeld is om schade aan te richten door de scherfwerking van de ontploffende hulzen.

Afgelopen week is er door het VuursteunCommando wel geoefend met rookgranaten, ondanks de droogte. Sinds het risico op natuurbranden verhoogd is (naar fase 2) voeren de brandweercommandant en de commandant van het schietterrein dagelijks om 07.30 uur overleg over wat er mogelijk is. Ze houden daarbij rekening met factoren als wind, zonkracht en droogte.

Het ASK beschikt over meerdere meteosystemen, die op afstand uit te lezen zijn. Allerlei verschillende waardes leiden tot een brandindexcijfer tussen de nul en honderd. Bovendien wordt bij verhoogd risico alleen 'voor de neus van de kazerne' geschoten, zodat het eigen korps snel ter plaatse kan zijn als er wel brand ontstaat.

Vakantie