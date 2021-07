Hein heeft 36 zonnepanelen op zijn huis, maar moet in de zomer tóch nog betalen: ‘We worden gedupeerd’

Baan kwijt door corona? Begin een schoonmaak­be­drijf! ‘Je hebt weinig nodig’

11 juni Schoonmakers zijn bijna niet aan te slepen. Het aantal schoonmaakbedrijven is tijdens corona gegroeid als kool. Net als het aantal vacatures, dat oploopt nu de economie weer opent. Maar of dat zo blijft, is onzeker. ,,Veel opdrachtgevers kijken nu toch nog eens heel goed of ze met minder kantoorruimte toe kunnen. Dat gaat omzet kosten.”