Hendrikje Fikse (90) huurt al 61 jaar dezelfde woning in Oldebroek

Helemaal zeker weten ze het niet op het hoofdkantoor van Omnia, want in de voorbije decennia hebben ze ook wel eens huurwoningen van andere corporaties overgenomen. Maar met liefst 61 honkvaste jaren in haar Oldebroeker huurwoning is Hendrikje Fikse (90) zonder meer een van de huurders die het langst in dezelfde woning woont. Dat was zelfs voor de corporatie een verrassing.