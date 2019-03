‘Het was een gruwelijk ongeluk, mijn zoon en dochter slapen er slecht van’

Een groep kinderen is getuige geweest van het 'lugubere’ ongeluk op de Veluwelaan in Wezep. ,,Het was gruwelijk. Mijn zoon en dochter slapen er slecht van’’. Dorpsbewoners pleiten voor veiligheidsmaatregelen.

Haar 14-jarige zoon zag het gebeuren, haar 8-jarige dochter kwam even later aanlopen en schrok zich rot. ,,Ze rende naar huis en riep 'Bloed, bloed, bloed!’’’ zegt Alida van Oene uit Wezep. Terwijl haar zoon andere kinderen op afstand probeerde te houden, vertelde haar dochter met horten en stoten dat de motorrijder die ten val was gekomen, zijn voet miste. ,,Later hoorde ik het ook van mijn zoon, gruwelijk was het’’.

Boom

Opvallend veel kinderen waren vrijdagavond getuige van het ongeluk op de Veluwelaan in Wezep, meldt de politie. Een ‘luguber’ ongeval, aldus persfotograaf Stefan Verkerk die ter plekke was. Een motorrijder kwam ten val nadat hij op een auto was gebotst die de kruising met de Nieuwlandsweg overstak. ,,Hij knalde tegen een boom, hoorde ik van mijn zoon’’, zegt een dorpsbewoonster die niet met naam in de krant wil. Haar 13-jarige zoon was op weg naar voetbalclub WHC en zag de motorrijder van dichtbij gelanceerd worden. Ook hij zag een afgerukte voet, met de schoen er nog om, op straat liggen.

Haar zoon was onder de indruk, maar lijkt er niet mee rond te lopen, zegt de vrouw. ,,Hij heeft er met zijn vrienden over gepraat en hij is gewoon naar het voetbal gegaan’’. Van Oene zoekt wél hulp voor haar kinderen. ,,Ik ga Slachtofferhulp inschakelen. Mijn zoon en dochter hebben er slecht van geslapen. Ik wil niet dat ze ermee rond blijven lopen’’.

Gevaarlijk