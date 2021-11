Het werd ‘zwart voor de ogen’ van Jacco uit Wezep, waarna hij zijn broer dreigde neer te steken: celstraf

Jacco (36) uit Wezep dreigde broer neer te steken met groot keukenmes: ‘Ik kon niet meer fatsoen­lijk nadenken’

Grillroom Alien in Wezep was op 15 juli van dit jaar het decor van een heftige familieruzie tussen Jacco B. (36) uit Wezep en een van diens broers. B. ging er volledig door het lint na een woordenwisseling tussen beiden en haalde daarna thuis een flink keukenmes op ‘om hem overhoop te steken’. Maar bleef het die dag bij dreigen of probeerde hij zijn broer daadwerkelijk neer te steken?

