Historie Gele Rijders gekoesterd in museum Korps Rijdende Artillerie in 't Harde

Bert Haasjes is sinds februari directeur van het Museum Korps Rijdende Artillerie in 't Harde. Amper een maand in functie, kon hij de deuren van het museum voor maanden sluiten vanwege de corona-crisis. Haasjes heeft als dienstplichtig officier gediend bij de Gele Rijders, zoals het korps ook wel bekend staat. Na zijn afzwaaien in 1976 bleef hij verbonden aan het korps als reserve-officier. ,,Dan hou je toch de band in stand. Daardoor heb ik ook besloten mee te doen aan buitenlandse missies, in Bosnië en twee keer in Afghanistan.’’