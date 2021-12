Hoe jonge boompjes op een vakantiepark in ’t Loo een rol spelen in de klimaatcrisis

De groenwal waar Franke van der Laan met een groep vrijwilligers aan het werk is, is onderdeel van vakantiepark Landal ’t Loo in de gemeente Oldebroek. Het is een van de tweehonderd zogenoemde oogstlocaties waar deze winter jonge boompjes worden weggehaald. Zaailingen die hier niet zouden overleven, omdat ze te weinig zonlicht zouden krijgen. Of omdat de hovenier met een bosmaaier geen partij is voor het jonge leven.