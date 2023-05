Hoe kon het zo snel wéér misgaan in drugspand Wezep? ‘Ben misschien wel heel erg naïef geweest’

met video ‘Breaking Bad’ in Wezep met mogelijk drugslab in berucht pand: ‘Het is een grote rotzooi’

Agenten in kogelwerende vesten, helikopters en drie arrestaties. Voormalig feestlocatie The Party Factory in Wezep veranderde vanaf zondagavond plots in het epicentrum van een grote politieactie. Het pand zit nu op slot, buren reageren geschrokken: ,,En als ik zeg wie ik ben, heb ik morgen een steen door de ruit. Of erger...’’