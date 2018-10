Hommage aan Veluwse kunstenaar uit Oldebroek

De Veluwse kunstenaar Andries van der Beek overleed in augustus op 93-jarige leeftijd in zijn woonplaats Oldebroek. Ter nagedachtenis aan de kunstenaar en zijn werk wordt op 9, 10 en 11 november een hommage- en verkoopexpositie gehouden in zijn galerie De Zonnewagen.

Andries van der Beek was ruim zestig jaar als kunstenaar actief op de Veluwe. Hij drukte zijn stempel op de beeldende kunst in zijn omgeving en ver daarbuiten. Hij was als docent tekenen onder meer verbonden aan de lerarenopleiding in Groningen en aan de Schilderschool (tegenwoordig Cibap) in Zwolle. In de jaren zestig maakte hij deel uit van een groep jonge kunstenaars die hun plek op het kunstpodium veroverden vanuit het Zwolse Hopmanshuis. In 1982 opende Van der Beek zijn eigen galerie, De Zonnewagen. Veel landelijk bekende kunstenaars exposeerden er in de loop der jaren.

Beeldtaal

Van 1950 tot 1956 was Andries van der Beek lid van De Kern in Apeldoorn, van 1956 tot 1965 van schildervereniging Het Palet in Zwolle en van 1965 tot 1975 van het kunstenaarscollectief Dimensie 4. Hij ontwikkelde een eigen beeldtaal die dwars door de verschillende thema’s en technieken heen zichtbaar is. Zijn kenmerkende handschrift loopt als een rode draad door de opdrachten (die hij uitvoerde voor scholen, sporthallen en kerken) en door zijn grafische werk, aquarellen, assemblages en schilderijen. Vaak vormden opera’s en reisindrukken de basis hiervan.

Het werk van Andries van der Beek bestaat uit clusters van werken met steeds een thema. Na de robuuste schilderijen uit de beginperiode, waarin hij veelvuldig gebruik maakte van het paletmes, volgde een periode waarin hij experimenteerde met diverse materialen, zoals sloophout, prikkeldraad, ijzeren staven, mortelsoorten en zand.

Knotwilgen

Veel aandacht ging in de jaren zeventig uit naar de knotwilgencyclus die de kunstenaar in zijn directe woonomgeving maakte. Een opmerkelijke switch volgde in de jaren tachtig, toen hij zich ging toeleggen op stillevens.

Na het beëindigen van zijn onderwijsloopbaan volgden tientallen reizen. Hij was vooral gefascineerd door oude culturen. In het verlengde daarvan kan ook de belangstelling voor opera worden gezien. In de laatste fase van zijn schildersloopbaan, die hij tot op hoge leeftijd voortzette, concentreerde Andries van der Beek zich vooral op Bijbelse onderwerpen.

Tentoonstelling