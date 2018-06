Honderden Corvettes naar Wezep om 65ste verjaardag te vieren

Honderden Corvettes komen zaterdag 30 juni naar Wezep, om te vieren dat het die dag exact 65 jaar geleden is dat de eerste Corvette 'van de band rolde'. André Boer, gek van Corvettes, is eigenaar van het Corvettemuseum in Wezep. Hij heeft er van elke jaargang minimaal één. Ook is hij de voorzitter van de organisatie Stingray'82.

André, wat gaat er gebeuren in Wezep?

,,We vieren wel vaker zo'n anniversary. Vijf jaar geleden was het in Arnhem. Nu is het toevallig op een zaterdag exact 65 jaar geleden dat de eerste Corvette het levenslicht zag, dus daar willen we aandacht aan besteden. We hopen dat er die dag 250 tot driehonderd Corvettes komen, ook uit België en Duitsland. We hebben net de vergunning binnen om te parkeren bij Coelenhage en het dorpshuis."

Wat gaan al die mensen doen?

,,Het gaat vooral om het samenzijn, om met z'n allen de 65ste verjaardag te vieren. Maar vanaf drie uur 's middags doen we ook het museum los. Daar zijn alle bouwjaren vanaf 1953 te zien."

Oei, zoveel mensen in je museum, dat normaal alleen op aanvraag geopend is. Is dat spannend?

,,Het gebeurt wel vaker, maar het is wel een hele drom mensen. Gelukkig zijn het allemaal liefhebbers, die met de beste bedoelingen rondlopen. Wel houden we zelf toezicht: ik en mijn familie lopen ook rondjes door het museum."

Er is ook een verloting?

,,Ja, we willen er een benefietdag van maken voor Mappa Mondo, het kinderhotel voor ernstig zieke kinderen in Wezep. 's Avonds is er een warm en koud buffet en worden er Corvette-gerelateerde artikelen verloot. Van boeken tot sleutelhangers."

Geen auto?

,,Nee, er wordt geen Corvette verloot."

Wordt er nog wel een beetje gehandeld die dag?

,,Dat is geheel vrijblijvend."

Dus het kan zo zijn dat jij een bijzonder exemplaar de parkeerplaats op ziet rijden en dat de eigenaar met de bus weer naar huis moet?

,,Dat is in het verleden wel eens gebeurd ja."

Bij elke 'anniversary' worden er jubileum-Corvettes gemaakt. Ook bij deze 65ste verjaardag?

,,Ja, en de importeur stelt hem die dag beschikbaar. Dus ook deze is in Wezep te zien."

Heb je 'm gekocht?