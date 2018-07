Honderden euro's voor nieuwe fiets afscheid nemende Hoogendoorn

Op de speciale bankrekening is een kleine 600 euro binnengekomen, maar het meeste geld is mogelijk gedeponeerd in de collectebus die bij het afscheid in zalencentrum Coelenhage stond. Hoeveel daar in is gedaan, is niet bekend bij de gemeente.

Hoogendoorn is een fervent fietser. Hij legt duizenden kilometers per jaar af en is deze week bijvoorbeeld aan het fietsen in Zeeland. De teller van 2018 staat al op 3719 kilometer, zo is op Strava te zien. Hoogendoorn denkt overigens wel dat het er in zijn nieuwe functie als burgemeester van Midden-Groningen straks iets minder vaak van zal komen.

Envelop

De gemeente Oldebroek riep op om in plaats van een cadeau een financiële bijdrage te leveren aan een nieuwe racefiets voor Hoogendoorn. Vooraf is er dus zo'n 600 euro gestort, maar wat er bij de receptie is gedoneerd is onbekend. Jos Penninx gaf bij het afscheid aan dat de Burgemeesterskring Noord-Veluwe ook aan dat zij een gevulde envelop in de bus zouden doen.

Vorige week maakte Hoogendoorn op de fiets een afscheidsronde langs alle kernen van Oldebroek. Achterop het speciaal voor hem gemaakte shirt stond 'Er gaat niets boven Oldebroek'. Met die leus werd hij de laatste dagen vaak geconfronteerd, omdat hij na zijn voordracht in Groningen had getwitterd dat er niets boven Groningen gaat.